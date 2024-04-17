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Сегодня, 11:11

Футболист махачкалинского «Динамо» Касинтура заинтересовал европейский клуб

Виктория Кравченко
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Директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что ангольским полузащитником команды Эгашом Касинтурой интересуются европейские клубы. 5 марта Газизов сообщил, что Касинтура ожидает получения паспорта РФ.

«Эгаш Касинтура пока не получил паспорт гражданина РФ. Мы работаем над этим. Все время вводятся новые законы, появляются новые ограничения, чуть задерживается все, не так, как мы хотели. По срокам пока не можем загадывать. Тут может быть такая ситуация, что он может быть и не нужен, так как есть предложение из-за границы. Из Европы, но страну не буду называть. Но работа над получением паспорта идет в плановом режиме», — цитирует Газизова ТАСС.

26-летний игрок выступает за махачкалинское «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://tass.ru/sport/20568645
Шамиль Газизов
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«Волгарь» объявил об уходе Сергея Павлова с поста главного тренера команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
2
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
3
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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19.04 21:00
Родина – Химки
 - : -
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
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