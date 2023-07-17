«Химки» проиграли «Тюмени» в первом туре первой лиги

«Химки» на выезде проиграли «Тюмени» в первом туре первой лиги — 1:3.

Голом в составе подмосковной команды отметился Александр Руденко с пенальти (41-я минута). За тюменскую команду забили Илья Порохов (пенальти, 12-я), Александр Коротаев (49-я) и Евгений Татаринов (76-я).

«Химки» провели свой первый матч в первой лиге в сезоне-2023/24 после вылета из РПЛ. Для «Тюмени» это также первая игра в лиге, после того как команда по итогам прошедшего сезона поднялась из второго дивизиона.