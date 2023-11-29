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Гаджиев — о сотрудничестве с Бердыевым: «Бутылками друг в друга не швыряемся»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился впечатлением от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Если говорить про работу с Бердыевым, то это творческий процесс, в котором могут возникнуть те или иные разногласия, как и в любом другом творческом процессе, — приводит слова президента дагестанского клуба Metaratings.ru. — Непонимание может появляться в профессиональных темах и житейских вопросах, в которых даже среди братьев возникают несостыковки. Мы дискутируем с Бердыевым, когда есть в этом необходимость, а лучше делать это системно и постоянно. Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Ну бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим. Своя позиция должна же быть основана на аргументах, знаниях и доказательной базе».

Также Гаджиев рассказал о готовности команды к выходу в РПЛ.

«Готово ли «Динамо Махачкала» к выходу в РПЛ? Мы будем рады, если это случится в этом сезоне. Цель такая была всегда. Задачи у нас — усиление игры, расширение состава. Из локальных задач нужно повышать эффективность атак, прессинга. А если мы сможем решить эти вопросы, то и цели достигнем», — добавил он.

Махачкалинское «Динамо» после 20 туров Мелбет-Первой лиги лидирует в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
1
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
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Енисей – Торпедо
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3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
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