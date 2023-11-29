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Сегодня, 13:04

Бояринцев назвал справедливой свою отставку из «Сокола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев в комментарии для «СЭ» назвал причину своей отставки с поста главного тренера «Сокола».

«Было хорошее начало чемпионата, а потом 2-3 матча не выиграли. Совсем серия затянулась: никак не могли перевернуть ситуацию. Последнее поражение дома от «Кубани» было досадным. Руководство приняло вполне справедливое решение. Тренер — первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше. Хороший город, хорошая команда. Клуб набрал достаточное количество очков, чтобы продолжить борьбу за выступление в ФНЛ. Можно ли было выступить лучше? Наверное, можно. Адекватно расстались, пожали руки», — сказал Бояринцев «СЭ».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Тюмень

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