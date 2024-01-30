Руденко рассказал о споре на забитые мячи в этом сезоне

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о споре на забитые мячи в этом сезоне.

«Есть ли отметка по голам, которую хочется покорить? Отметки нет. Конечно, чем больше, тем лучше. У меня есть спор с нашим массажистом. Я должен забить 12 мячей. Но думаю, что на 12 не должен останавливаться. Надо, чтобы я больше забивал и приносил больше пользы команде. Чтобы эти голы выводили нас в премьер-лигу. На что спорили? Просто обычный ресторан. Кто-то сводит туда другого по окончании сезона», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

24-летний Руденко выступает за «Химки» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.