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Сегодня, 15:43

Руденко рассказал о споре на забитые мячи в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о споре на забитые мячи в этом сезоне.

«Есть ли отметка по голам, которую хочется покорить? Отметки нет. Конечно, чем больше, тем лучше. У меня есть спор с нашим массажистом. Я должен забить 12 мячей. Но думаю, что на 12 не должен останавливаться. Надо, чтобы я больше забивал и приносил больше пользы команде. Чтобы эти голы выводили нас в премьер-лигу. На что спорили? Просто обычный ресторан. Кто-то сводит туда другого по окончании сезона», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

24-летний Руденко выступает за «Химки» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-rudenko-posporil-s-massazhistom-chto-zab-yu-12-myachej/
Александр Руденко
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Руденко рассказал, что в прошлом сезоне «Химкам» было очень сложно спастись от вылета
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

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Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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Денис Самойлов

Тюмень

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