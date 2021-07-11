Габулов покинул пост председателя совета директоров «Олимпа-Долгопрудного»

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов покинул «Олимп-Долгопрудный». Об этом он сообщил в Instagram.

«Я ухожу из «Олимпа-Долгопрудного». Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести ее в ФНЛ. Мы это сделали.

Сейчас стратегия развития изменилась — я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать команду и желаю клубу только удачи. Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт. Двигаемся дальше», — написал Габулов.

В феврале 2020 года стало известно, что Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». Позже клуб объединился с командой «Долгопрудный».

По итогам сезона-2020/21 команда завоевала путевку в ФНЛ.