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Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп»

10:19
Владимир Габулов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Габулов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владимир Габулов в руководство футбольного клуба «Олимп».

«Олимп» был основан в январе 2018 года, сейчас выступает в зоне «Запад» Олимп-ПФЛ. Под руководством экс-главного тренера «Рубина» и «Локомотива» Рината Билялетдинова команда занимает 6-е место в таблице после 16 туров.

Габулов становился обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, дважды выигрывал чемпионат России, а также завоевал чемпионство в Бельгии, выступая за «Брюгге». В сборной России заслуженный мастер спорта стал бронзовым призером Евро-2008 и дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. Завершив игровую карьеру, Габулов занимал пост министра спорта Северной Осетии с 2018 по 2019 годы, а затем работал президентом ФК «Алания».

Дополнительная информация:

https://www.fc-olimp.com/post/vladimir_gabulov_stal_predsedatelem_soveta_direktorov_olimp

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