Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп»

Владимир Габулов в руководство футбольного клуба «Олимп».

«Олимп» был основан в январе 2018 года, сейчас выступает в зоне «Запад» Олимп-ПФЛ. Под руководством экс-главного тренера «Рубина» и «Локомотива» Рината Билялетдинова команда занимает 6-е место в таблице после 16 туров.

Габулов становился обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, дважды выигрывал чемпионат России, а также завоевал чемпионство в Бельгии, выступая за «Брюгге». В сборной России заслуженный мастер спорта стал бронзовым призером Евро-2008 и дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. Завершив игровую карьеру, Габулов занимал пост министра спорта Северной Осетии с 2018 по 2019 годы, а затем работал президентом ФК «Алания».