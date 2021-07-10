Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Ротор» сыграл вничью с «Текстильщиком»

21:04
Теги:

«Ротор» принимал «Текстильщик» в матче 1-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.

ФНЛ

1-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Первушин, Байрыев, Бериашвили, Дудиев (Маляров, 62), Махатадзе (Ташаев, 46), Кипиани (Минаев, 74), Чуканов (Кавтарадзе, 46), Школик, Макаров, Муллин.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Макушкин, Стеклов, Горюшкин, Мнацаканян (Шведюк, 64), Мосейчук (Пруцев, 64), Машуков, Сергеев, Гогричиани (Д.Рудаков, 75. Губочкин, 90+1).

Предупреждения: Сергеев, 3. Махатадзе, 29. Гогричиани, 39. Шведюк, 70.

Удаление: Шведюк, 88.

Судья: Цыганок (Владивосток).

10 июля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
Макгрегор — Порье: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 264 11 июля
«Самая красивая спортсменка России». Скелетонистка Канакина показала фото в розовом топе
Черчесов — о состоянии сборной России перед стартом Евро-2020: «Готовность была на высоком уровне. Подчеркиваю: на высоком!»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд