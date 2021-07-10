«Ротор» сыграл вничью с «Текстильщиком»
«Ротор» принимал «Текстильщик» в матче 1-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.
ФНЛ
1-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Первушин, Байрыев, Бериашвили, Дудиев (Маляров, 62), Махатадзе (Ташаев, 46), Кипиани (Минаев, 74), Чуканов (Кавтарадзе, 46), Школик, Макаров, Муллин.
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Макушкин, Стеклов, Горюшкин, Мнацаканян (Шведюк, 64), Мосейчук (Пруцев, 64), Машуков, Сергеев, Гогричиани (Д.Рудаков, 75. Губочкин, 90+1).
Предупреждения: Сергеев, 3. Махатадзе, 29. Гогричиани, 39. Шведюк, 70.
Удаление: Шведюк, 88.
Судья: Цыганок (Владивосток).
10 июля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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