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«Ротор» прошел вакцинацию от коронавируса

18:07
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Игроки, сотрудники, тренерский и административный штаб «Ротора» привились вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает 11 июля официальный сайт клуба. В воскресенье, после матча с «Текстильщиком» прошел первый этап вакцинации от COVID-19.

«Ситуация остается нестабильной и вакцинация очень важна, чтобы избежать серьезных последствий, — сказал главный врач «Ротора» Евгений Гуськов. — Нас ждет долгий сезон, и мы должны минимизировать риски заболевания членов команды. У нас уже был горький опыт, когда в прошлом году «Ротор» был вынужден находиться на карантине и пропустить два матча премьер-лиги. Мы заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих».

Второй этап вакцинации состоится в начале августа. В первом туре Олимп-ФНЛ «Ротор» сыграл вничью с «Текстильщиком» (0:0).

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Евгений Петров все материалы автора

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