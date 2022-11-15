Быстров об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Следующая остановка КВН или «Краснодар»?»

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Наконец-то казанские болельщики дождались. У шоумена есть все шансы занять свое место. Какая следующая остановка? КВН или, может быть, Краснодар», — написал Быстров в своем Telegram-канале.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.