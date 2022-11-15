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Быстров об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Следующая остановка КВН или «Краснодар»?»

Быстров критически отреагировал на уход Слуцкого из «Рубина»
Руслан Минаев
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Александр Быстров и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Наконец-то казанские болельщики дождались. У шоумена есть все шансы занять свое место. Какая следующая остановка? КВН или, может быть, Краснодар», — написал Быстров в своем Telegram-канале.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.

Владимир Быстров
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
КАМАЗ – Кубань
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Нефтехимик – Волга
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Алания

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Волга Ул

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