Футболисты «Енисея» 21 сентября сдадут новые тесты на коронавирус

Футболисты красноярского «Енисея» в понедельник пройдут новое тестирование на коронавирус, сообщил главный тренер клуба Александр Тарханов в интервью «РИА Новости».

«Пока мы все находимся на карантине, — цитирует Тарханова издание. — Послезавтра вся команда будет сдавать тесты на коронавирус и после этого будет принято решение о возможности досрочного выхода из карантина. Если же такого решения не будет, то команда будет находиться на карантине до 27 сентября».

Ранее стало известно, что ФНЛ отменила встречу 10-го тура против «Торпедо». До этого красноярский клуб не сыграл с «Шинником» из-за положительных тестов на коронавирус у футболистов.