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Футболисты «Енисея» 21 сентября сдадут новые тесты на коронавирус

11:35
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Футболисты красноярского «Енисея» в понедельник пройдут новое тестирование на коронавирус, сообщил главный тренер клуба Александр Тарханов в интервью «РИА Новости».

«Пока мы все находимся на карантине, — цитирует Тарханова издание. — Послезавтра вся команда будет сдавать тесты на коронавирус и после этого будет принято решение о возможности досрочного выхода из карантина. Если же такого решения не будет, то команда будет находиться на карантине до 27 сентября».

Ранее стало известно, что ФНЛ отменила встречу 10-го тура против «Торпедо». До этого красноярский клуб не сыграл с «Шинником» из-за положительных тестов на коронавирус у футболистов.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200919/koronavirus-1577476878.html

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