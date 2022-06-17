«СКА-Хабаровск» объявил о подписании пяти игроков

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании пяти футболистов.

Состав команды пополнили нападающий Игорь Турсунов, защитник Дмитрий Стародуб, и полузащитники Василий Алейников, Илья Петров, Ишхан Гелоян. Контракты со всеми футболистами рассчитаны на два года.

24-летний Турсунов в минувшем сезоне забил 16 мячей в составе «Твери», став лучшим бомбардиром группы 2 ФНЛ-2. Также на счету форварда пять голевых передач.

27-летним Алейников минувший сезон провел в составе «Кубани» — 35 матчей, 6 голов, 6 голевых передач.

27-летним Стародуб последние два года провел в «Твери». В прошлом сезоне на счету игрока 27 матчей, один гол и пять голевых передач в ФНЛ-2.

26-летним Петров сезон-2021/22 провел в «Кубани». В 32-х матчах хавбек забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи.

29-летний Гелоян в минувшем сезоне сыграл за «Балтику» 33 матча, забил 4 мяча и 4 раза ассистировал партнерам.