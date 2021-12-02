Федор Щербаченко: «В «Роторе» абсолютно нерационально расходуются бюджетные средства»

Тренер Федор Щербаченко объяснил, почему он не будет работать в «Роторе».

Ранее появилась информация, что ему предложили один из руководящих постов в этом клубе и он дважды летал в Волгоград на переговоры.

— После встречи с руководством Минспорта и области я глубоко изучил ситуацию в клубе. Обозначил проблемы «Ротора» и встретился с гендиректором волгоградцев Андреем Рекечинским. Высказал ему свою позицию и обозначил свою программу выхода из критической ситуации. По большому счету, он со мной не согласился.

На мой взгляд, в клубе абсолютно нерациональное, я бы даже сказал — безобразное - использование и расходование денежных средств. Причем бюджетных. При этом «Ротор» не показывает результата (После первой части сезона волгоградцы находятся на 17-м месте — в зоне вылета. — Прим «СЭ»). Как оказалось, зарплаты у людей вдвое а то и втрое выше, чем в командах, которые находятся в верхней части турнирной таблицы.

Как мне стало известно, были совершены несколько крупных агентские выплат — до пяти миллионов рублей. Думаю, для того, чтобы прояснить ситуацию, ФК «Ротору» нужно раскрыть свой бюджет и опубликовать данные о выплатах, так он финансируется из бюджета области.

Почему бы генеральному директору не сделать это на завтрашней пресс-конференции? В противном случае, возникнет много вопросов.