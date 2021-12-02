КДК РФС наказал «Торпедо» и «Ротор» за скандирования болельщиками ненормативной лексики

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о том, что комитет совместно с клубами проводит большую работу по профилактике скандирования ненормативной лексики.

«Мы проводим большую работу по профилактике скандирования ненормативной лексики, клубы также ведут работу в этом направлении. «Торпедо» восьмой раз за сезон получает штраф за скандирование, мы запретили допуск зрителей в сектор А3, это активный сектор болельщиков. У «Ротора» зрители не будут допущены на сектор D10 на 2 матча. Тренер «Спартака-2» Бушманов за оскорбительную брань получает наказание — продлена дисквалификация на 3 матча (1 реальный, 2 условно), плюс штраф 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Напомним, что первенство Олимп — ФНЛ ушло на паузу и возобновится в 2022 году.