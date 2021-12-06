«Ротор» объявил о назначении Куликова главным тренером команды

«Ротор» на официальном сайте объявил о назначении Артема Куликова главным тренером команды.

41-летний россиянин приступит к работе с волгоградской командой в январе, когда игроки выйдут из отпуска.

Куликов работал главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе, пензенском «Зените», «Краснодаре-2» и «Велесе».

После 25 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.