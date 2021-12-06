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«Ротор» объявил о назначении Куликова главным тренером команды

13:48
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«Ротор» на официальном сайте объявил о назначении Артема Куликова главным тренером команды.

41-летний россиянин приступит к работе с волгоградской командой в январе, когда игроки выйдут из отпуска.

Куликов работал главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе, пензенском «Зените», «Краснодаре-2» и «Велесе».

После 25 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/#

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Карен Саркисян все материалы автора
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