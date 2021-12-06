«Ротор» объявил о назначении Куликова главным тренером команды
13:48
«Ротор» на официальном сайте объявил о назначении Артема Куликова главным тренером команды.
41-летний россиянин приступит к работе с волгоградской командой в январе, когда игроки выйдут из отпуска.
Куликов работал главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе, пензенском «Зените», «Краснодаре-2» и «Велесе».
После 25 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.
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