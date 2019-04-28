Вничью с одинаковым счетом 1:1 завершились матчи 34-го тура Олимп-ФНЛ "Факел" - "Тюмень" и "Химки" - "Мордовия".
Олимп - ФНЛ
34-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Тюмень" - 1:1 (0:1)
Голы: Карпов, 7 (0:1). Лебеденко, 90+1 (1:1).
"Факел": Лантратов, Божин, Цвейба, Пройич, Бабенков (Русак, 83), Ломакин (Макарчук, 46), Мануковский (Черный, 64), Молодцов, Лебеденко, Олейников, Бирюков (Аршакян, 64).
"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Шакуро, Бем, Фомин, Леонтьев, Милосавлев (Докучаев, 81), Чудин, Маринкович (Вотинов, 46), Гордюшенко (Маргиев, 76), Карпов (Глухов, 68).
Предупреждения: Бабенков, 46. Карпов, 63. Божин, 67. Докучаев, 82. Чудин, 86. Маргиев, 86.
Судья: Анопа (Благовещенск).
28 апреля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".Олимп - ФНЛ
"Химки" - "Мордовия" (Саранск) - 1:1 (0:0)
Голы: Барков, 59 (1:0). Адаев, 90+5 (1:1).
"Химки": Хомич, Смирнов, Филин, Тихий, Димидко, Алисейко (Евсеев, 86), Ланин (Нетфуллин, 61), Кухарчук, Рязанцев, Петрусев (Корян, 52), Барков (Алиев, 78).
"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Сухарев, Ятченко (Юсупов, 88), Адаев, Дворецков, Петров (Орлов, 74), Навлетов (Руст.Мухаметшин, 85), Поярков, Киреев (Соболев, 66), Русл.Мухаметшин.
Предупреждения: Кухарчук, 2. Лебедев, 26. Ланин, 47. Корян, 67.
Судья: Кукуян (Сочи).
28 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".