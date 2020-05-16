«Факел» определился с костяком команды на следующий сезон

Тренерский штаб «Факела» активно занимается формированием ключевой группы игроков, которые составят костяк «Факела» в следующем футбольном году, соогбщает официальный сайт клуба.

Уже можно констатировать, что в команде из Воронежа в новом сезоне будут выступать 17 футболистов из числа тех, кто играл в команде в сезоне-2019/20, имеющих действующие контракты с «Факелом» или уже продливших трудовые договоры с клубом во время самоизоляции. Это вратари Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев, Александр Саутин; защитники Сергей Брызгалов, Аслан Дашаев, Олег Красильниченко, Владислав Паршиков, Михаил Смирнов; полузащитники Олег Дмитриев, Кирилл Глущенков, Дмитрий Коробов, Владислав Мастерной, Михаил Петрусев; нападающие Максим Григорьев, Илья Мазуров, Роман Пухов, Павел Яковлев.

«Остальных игроков, заявленных за клуб в сезоне-2019/20, руководство и тренерский штаб «Факела» благодарят за совместную работу и желают успехов в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в сообщении.

Важно отметить, что тренерский штаб «Факела» в грядущем сезоне не претерпит изменений и сохранится в том же составе.