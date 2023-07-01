«Алания» объявила о переходе Валерия Царукяна

Полузащитник Валерий Царукян перешел в «Аланию», сообщает пресс-служба команды.

21-летний полузащитник подписал соглашение с владикавказцами по системе «3+1».

Ранее права на футболиста принадлежали «Факелу». Предыдущий сезон Царукян провел в аренде в астраханском «Волгаре».

В сезоне-2022/23 он был признан лучшим игроком «Волгаря» по версии астраханских болельщиков и лучшим молодым футболистом первой лиги в марте.