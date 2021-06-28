«Енисей» заключил новый контракт с бывшим игроком «Краснодара» Марковым
12:23
«Енисей» подписал контракт с защитником Николаем Макаровым. Новое соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2021/22.
«Николай один из самых опытных игроков команды, провел отличный прошлый сезон, очень рассчитываем на него в новом сезоне», — сказал спортивный директор «Енисея» Антон Евменов.
Футболист перешел в красноярский клуб из «Краснодара» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 36-летний футболист провел 29 матчей в ФНЛ и Кубке России, забив два гола и отдав три результативные передачи.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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