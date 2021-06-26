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Темников и Гогнадзе стали игроками «Торпедо»

16:04
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Защитник Иван Темников подписал контракт с футбольным клубом «Торпедо». Соглашение с футболистом заключено по системе «1+1», сообщает сайт команды.

Также нападающий Георгий Гонгадзе подписал контракт с «Торпедо» по системе «1+1».

В сезоне-2020/21 Иван Темников провел 32 матча в Олимп — ФНЛ, в которых сделал 6 результативных передач, и 2 игры в Кубке России в составе «Нижнего Новгорода».

Гогнадзе ранее выступал за клубы «Долгопрудный», «Динамо» (Ставрополь), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Олимп» (Химки), СКА (Ростов-на-Дону).

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/

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