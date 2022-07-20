«Енисей» будет проводить ближайшие домашние матчи в крытом манеже

Красноярский «Енисей» принял решение проводить ближайшие домашние матчи первой лиги в крытом манеже. Он вмещает в себя 3 тысячи болельщиков.

«Основной причиной является то, что поле на «Центральном стадионе» не позволит команде играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол, который нравится нашим болельщикам и делает нашу команду отличной от других команд в лиге», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея» в социальных сетях.

«Енисей» в первом туре сыграл на выезде вничью с ульяновской «Волгой» (1:1). Во втором туре клуб проведет домашний матч против казанского «Рубина».