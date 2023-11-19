«Арсенал» победил «Енисей» — туляки не проигрывают 10 матчей подряд

«Арсенал» в гостях победил «Енисей» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У туляков голы забивали Анатолий Макаров и Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» идет на серии из 10 матчей без поражений — 6 побед и 4 ничьих. Команда в последний раз проигрывала 11 сентября в домашнем матче с «Химками» (0:2).

«Арсенал» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Енисея» — 24 очка и 8-я строчка.