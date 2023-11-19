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Сегодня, 10:00

«Енисей» — «Арсенал»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Енисей» — «Арсенал» пройдет 19 ноября в 10:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Енисей» на своем поле сыграет против «Арсенала» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Арена Енисей» В Красноярске. Начало — в 10:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Енисей» — «Арсенал» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
19 нояб, 10:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
Арсенал Т

«Енисей» набрал 24 очка и идет на 8-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Арсенала» 29 очков и 6-я строчка.

Узнать расписание матчей 19-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Енисей
0
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Погосов: «Акрон» будет стараться выйти в РПЛ напрямую»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
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