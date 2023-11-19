«Кубань» на своем поле сыграет против «СКА-Хабаровск» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Кубань» — «СКА-Хабаровск» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Кубань» набрала 16 очков и идет на 18-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «СКА-Хабаровск» 22 очка и 12-я строчка.

Узнать расписание матчей 19-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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