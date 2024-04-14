Дмитрий Черышев: «Жить в Испании почти то же самое, что и в России»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев сравнил жизнь в Испании и России.

«Главное отличие Испании от России — умеренная и спокойная жизнь. Общее: что мы, что они любят по субботам и воскресеньям ездить на дачу. А так, жить в Испании почти то же самое, что и жить у нас, в России», — приводит слова Черышева Sport24.

В Испании Черышев играл за «Спортинг Хихон» и «Бургос».