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Дмитрий Черышев: «Жить в Испании почти то же самое, что и в России»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев сравнил жизнь в Испании и России.

«Главное отличие Испании от России — умеренная и спокойная жизнь. Общее: что мы, что они любят по субботам и воскресеньям ездить на дачу. А так, жить в Испании почти то же самое, что и жить у нас, в России», — приводит слова Черышева Sport24.

В Испании Черышев играл за «Спортинг Хихон» и «Бургос».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
12
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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