Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Сергея Ткачева
Полузащитник Сергей Ткачев на правах свободного агента перешел в тульский «Арсенал». Клуб на официальном сайте объявил о возвращении 34-летнего россиянина спустя 1,5 месяца после ухода.
Ткачев выступал за «Арсенал» с 2017-го по июль 2023 года. На правах свободного агента этим летом он перешел в «Родину», за которую успел сыграть 4 матча прежде чем стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
За тульскую команду Ткачев в карьере провел 148 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 29 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
8
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
11
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|- : -
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|- : -
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Йорди Рейна
Торпедо М
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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