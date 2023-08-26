Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Сергея Ткачева

Полузащитник Сергей Ткачев на правах свободного агента перешел в тульский «Арсенал». Клуб на официальном сайте объявил о возвращении 34-летнего россиянина спустя 1,5 месяца после ухода.

Ткачев выступал за «Арсенал» с 2017-го по июль 2023 года. На правах свободного агента этим летом он перешел в «Родину», за которую успел сыграть 4 матча прежде чем стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

За тульскую команду Ткачев в карьере провел 148 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 29 голевых передач.