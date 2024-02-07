Экс-защитник «Сатурна» Масалов перешел в «Торпедо»

«Торпедо» объявило о переходе защитника Александра Масалова.

27-летний футболист подписал контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Он будет выступать за «Торпедо» под 77-м номером.

Масалов является воспитанником киевского «Динамо». Также он играл за «Колос», «Десну», «Уфу», ялтинский «Рубин» и «Сатурн».

Это уже второй новичок черно-белых за сегодня. Ранее клуб объявил о подписании контракта с форвардом Тимуром Мелекесцевым.