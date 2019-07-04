Нападающий Владимир Дядюн перешел в "Химки", информирует пресс-служба клуба.

Воспитанник "Рубина" в начале карьеры выступал за "Ростов", "Томь" и "Спартак-Нальчик" на правах аренды. Он провел три года в казанском клубе, после чего перешел в "Динамо". В 2014 году Дядюн вернулся в "Рубин" и отыграл в Казани два сезона, а после – уехал в "Ростов".

Минувший сезон нападающий провел в "Балтике", в составе которой сыграл 26 матчей и забил 5 мячей. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 400 тысяч евро.