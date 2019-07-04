Нападающий Владимир Дядюн перешел в "Химки", информирует пресс-служба клуба.
Воспитанник "Рубина" в начале карьеры выступал за "Ростов", "Томь" и "Спартак-Нальчик" на правах аренды. Он провел три года в казанском клубе, после чего перешел в "Динамо". В 2014 году Дядюн вернулся в "Рубин" и отыграл в Казани два сезона, а после – уехал в "Ростов".
Минувший сезон нападающий провел в "Балтике", в составе которой сыграл 26 матчей и забил 5 мячей. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
🤝 Владимир Дядюн – в "Химках"!– ФК Химки (@fc_khimki) 4 июля 2019 г.
Футболист подписал контракт с красно-чёрными и примет участие в вечерней тренировке в Новогорске.
Добро пожаловать в ФК "Химки"! #ВладимирДядюн pic.twitter.com/lEX1QHMcTG
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