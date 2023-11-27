«Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» на выезде и прервало серию из 4 матчей без побед
«Торпедо» в гостях обыграло махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
На 74-й минуте черно-белых вывел вперед форвард Илья Стефанович, а четыре минуты спустя преимущество московского клуба увеличил 18-летний Руслан Червяков.
Автозаводцы прервали свою серию из четырех матчей без побед.
Махачкалинское «Динамо» с 37 очками продолжает лидировать в Мелбет-Первой лиге-2023/24, «Торпедо» поднялось на восьмую позицию с 27 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|26-14
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|23-21
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|2 : 1
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 1
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|0 : 0
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|0 : 2
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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