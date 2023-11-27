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«Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» на выезде и прервало серию из 4 матчей без побед

Андрей Бобков
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Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» в гостях обыграло махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На 74-й минуте черно-белых вывел вперед форвард Илья Стефанович, а четыре минуты спустя преимущество московского клуба увеличил 18-летний Руслан Червяков.

Автозаводцы прервали свою серию из четырех матчей без побед.

Махачкалинское «Динамо» с 37 очками продолжает лидировать в Мелбет-Первой лиге-2023/24, «Торпедо» поднялось на восьмую позицию с 27 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
27 нояб, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
0:2
Торпедо М

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Торпедо (Москва)
2
1
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«Алания» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Корян недоволен выступлением «Химок» в нынешнем сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 26-14 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 23-21 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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Сокол – Кубань
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Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 2 : 1
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 1
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 0 : 0
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
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