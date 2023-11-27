Корян недоволен выступлением «Химок» в нынешнем сезоне
Полузащитник «Химок» Аршак Корян подвел итоги выступления в первом отрезке сезона.
«Итоги первой части ФНЛ? Не доволен. Хотелось бы, чтобы команда показала результат лучше. По своей игре могу сказать те же самое — хотелось бы проявить себя лучше. Я максималист. Считаю, что мы должны забраться на первое место. Для меня есть разница выходить в РПЛ напрямую или через стыковые матчи. Если занимаешь первое место, то стыковых игр там нет. Какой клуб ФНЛ впечатлил больше всего? Со всеми по-своему тяжело играть. Лучшего игрока на этот отрезке тоже сложно выделить. Лично для меня им стал Хосонов. Очень нравится, как он играет», — приводит слова Коряна «Евро-Футбол.Ру».
После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков в 19 играх).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|26-14
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|23-21
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|2 : 1
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 1
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|0 : 0
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|0 : 2
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|0 : 0
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2