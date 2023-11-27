Корян недоволен выступлением «Химок» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Химок» Аршак Корян подвел итоги выступления в первом отрезке сезона.

«Итоги первой части ФНЛ? Не доволен. Хотелось бы, чтобы команда показала результат лучше. По своей игре могу сказать те же самое — хотелось бы проявить себя лучше. Я максималист. Считаю, что мы должны забраться на первое место. Для меня есть разница выходить в РПЛ напрямую или через стыковые матчи. Если занимаешь первое место, то стыковых игр там нет. Какой клуб ФНЛ впечатлил больше всего? Со всеми по-своему тяжело играть. Лучшего игрока на этот отрезке тоже сложно выделить. Лично для меня им стал Хосонов. Очень нравится, как он играет», — приводит слова Коряна «Евро-Футбол.Ру».

После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков в 19 играх).