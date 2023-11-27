«Алания» сыграет с «Акроном» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Алания» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Турнирная таблица ФНЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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