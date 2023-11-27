«Родина» — «Енисей»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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«Родина» дома обыграла «Енисей» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1. На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

«Родина» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» идет на 9-й позиции, набрав 24 очка.