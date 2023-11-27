«Родина» — «Енисей»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«Родина» дома обыграла «Енисей» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1. На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.
«Родина» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» идет на 9-й позиции, набрав 24 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
4
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
5
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
9
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|2 : 1
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 1
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|0 : 0
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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