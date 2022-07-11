Жирков может завершить карьеру игрока в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», Юрий Жирков может завершить карьеру игрока в ближайшее время.

В данный момент у Жиркова нет достойных предложений, которые он готов был бы рассмотреть.

Последним клубом 38-летнего футболиста были «Химки». Также он играл за ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Анжи», тамбовский «Спартак» и «Челси».

Жирков является пятикратным чемпионом России и чемпионом Англии.