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Сегодня, 10:23

Жирков может завершить карьеру игрока в ближайшее время

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Юрий Жирков может завершить карьеру игрока в ближайшее время.

В данный момент у Жиркова нет достойных предложений, которые он готов был бы рассмотреть.

Последним клубом 38-летнего футболиста были «Химки». Также он играл за ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Анжи», тамбовский «Спартак» и «Челси».

Жирков является пятикратным чемпионом России и чемпионом Англии.

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