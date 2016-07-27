Дан Петреску: "Вряд ли кто-то из молодых игроков может повести "Кубань" вперед"

Главный тренер "Кубани" Дан Петреску после ничьей после ничьей в матче 4-го тура первенства ФНЛ против "Тосно" (1:1) отметил, что защитник Игорь Армаш является лидером команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– В первом тайме команда была довольно инертной. Сказался пропущенный гол?

– Пять игроков в обороне находились, но мы пропустили гол. Возможно, и так.

– Не очень уверенно сыграл Дюпин. Следует ли ожидать дебюта другого вратаря?

– Действительно, две ошибки Дюпин допустил, и мы не исключаем, что появится Стажилла. Но вы не должны забывать, что Стажилла еще ни разу не играл, потому здесь есть над чем думать.

– Хубулов очень усилил игру. Не готов ли он играть с первых минут?

– Хубулов хороший игрок, но сейчас он не готов играть на 100 процентов. Он сыграл хорошо во многих моментах, но в некоторых эпизодах он не доигрывал. Ему нужно прибавлять. Получилось так, что перед матчем со "Спартаком" он отравился и не тренировался, пропустил какой-то этап подготовки, и потому ему нужно готовиться.

– Есть ли в команде лидеры?

– Естественно, это Армаш. Говорить о других футболистах... Мы не имеем возрастных игроков в составе, много молодых, и вряд ли кто-то из них еще может повести за собой других игроков.

– В какой форме сейчас находятся Обухов и Мозес?

– У Мозеса есть еще проблемы с адаптацией в России. А Обухов еще, может, не вошел в наш состав. Ему важно забить мяч. Надеюсь, с забитым голом у него появится такая возможность в будущем.