Cпортивный директор «Ротора» покинул клуб

Cпортивный директор Эдуард Панасюк покинул «Ротор», сообщает сайт клуба.

«Эдуард Валерьевич, занимавший должность спортивного директора «Ротора» с 2016 года, покидает свой пост. На протяжении пяти лет деятельности вместе с командой был пройден путь от КФК до победы в ФНЛ и выступления в РПЛ.

Трудовые отношения завершены с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении на сайте волгоградцев.