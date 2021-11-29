Cпортивный директор «Ротора» покинул клуб
14:30
Cпортивный директор Эдуард Панасюк покинул «Ротор», сообщает сайт клуба.
«Эдуард Валерьевич, занимавший должность спортивного директора «Ротора» с 2016 года, покидает свой пост. На протяжении пяти лет деятельности вместе с командой был пройден путь от КФК до победы в ФНЛ и выступления в РПЛ.
Трудовые отношения завершены с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении на сайте волгоградцев.
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