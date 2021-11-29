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Cпортивный директор «Ротора» покинул клуб

14:30
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Cпортивный директор Эдуард Панасюк покинул «Ротор», сообщает сайт клуба.

«Эдуард Валерьевич, занимавший должность спортивного директора «Ротора» с 2016 года, покидает свой пост. На протяжении пяти лет деятельности вместе с командой был пройден путь от КФК до победы в ФНЛ и выступления в РПЛ.

Трудовые отношения завершены с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении на сайте волгоградцев.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/80/5983/

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Иван Шитик все материалы автора
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