«Оренбург» подписал контракт с голкипером Сысуевым

«Оренбург» подписал контракт с голкипером Николаем Сысуевым, сообщается на сайте команды.

7 сентября 22 летний футболист покинул «Нижний Новгород», в котором играл с 2015 по 2021 год. Детали контракта голкипера с новой командой не сообщаются.

«Оренбург» после 25 туров ФНЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка.