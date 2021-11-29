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«Оренбург» подписал контракт с голкипером Сысуевым

08:35
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«Оренбург» подписал контракт с голкипером Николаем Сысуевым, сообщается на сайте команды.

7 сентября 22 летний футболист покинул «Нижний Новгород», в котором играл с 2015 по 2021 год. Детали контракта голкипера с новой командой не сообщаются.

«Оренбург» после 25 туров ФНЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/fk-orenburg-zaklyuchil-soglashenie-s-nikolaem-sysuevym.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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