Чочиев продолжит карьеру в «Чайке»
Полузащитник Алан Чочиев, досрочно разорвавший контракт с «Балтикой» по взаимному согласию сторон, перешел в «Чайку». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Чочиев перешел в «Балтику» из минского «Динамо» на правах свободного агента в июле прошлого года. Он провел за команду 28 матчей и сделал 3 голевые передачи. В текущем сезоне 29-летний хавбек отыграл за «Балтику» 12 матчей.
? Алан Чочиев: «Кокорин поздравил и написал, что с детства за «Чайку»! ? Первое интервью новичка клуба. ? — В первую очередь на мой переход повлиял разговор с главным тренером, — сказал Алан Чочиев в интервью пресс-службе клуба. — Магомеда Мусаевича знаю давно. Мне нравится, как он мотивирует ребят, строит тренировочный процесс. Адиев сказал, что ему интересно поработать со мной. У меня, в свою очередь, взаимное — и большое! — желание. ? Али Гаджибеков, друг моей семьи, с которым мы вместе играли в «Крыльях», тепло отзывался о коллективе, атмосфере в команде. Также приятно, что «Чайка» старается играть комбинационно. ? Смотрел матч в Калининграде против «Балтики» — мне понравилось. Наверное, «Чайка» — одна из немногих команд, которая пыталась там именно играть в футбол, а не ставить автобус. Это почерк главного тренера. ? Конкретной позиции на поле у меня нет. Буду играть там, где решит Магомед Мусаевич. Всю карьеру меня использовали справа и слева в атаке, под нападающими и опорником. Как я понимаю, моя задача — помочь команде впереди. ? — Что знали о «Чайке» до перехода? ? — О «Чайке», когда она еще была во Втором дивизионе, положительно отзывался мой хороший товарищ Батик Гурциев, который играл здесь, а сейчас в «Алании». Рассказывал, что ему все нравится, у руководства большие планы. Не терпится поскорее выйти на поле в Песчанокопском и поближе познакомиться с болельщиками! ? — Какие задачи ставите непосредственно перед собой? ? — Перезапустить карьеру с помощью Магомеда Мусаевича. У меня были взлеты, но нынешний период меня не совсем устраивает. Немного надломила травма. ? В прошлом году получил повреждение приводящей мышцы — звучит, вроде бы, некритично, но я так спешил вернуться на поле, что не долечился и потом усугубил травму в игре с «Текстильщиком». В итоге выбыл на полгода. ? Восстановился, прошел сборы, набрал форму и тут другая напасть — коронавирус, остановка чемпионата. Сейчас, по сути, все начинаю заново. Физически чувствую себя хорошо. В позапрошлом туре провел на поле 70 минут против «Оренбурга», так что игровой тонус, думаю, не успел потерять. ? Продолжение ??? #будьвстае #фкчайка