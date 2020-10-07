Чочиев продолжит карьеру в «Чайке»

Полузащитник Алан Чочиев, досрочно разорвавший контракт с «Балтикой» по взаимному согласию сторон, перешел в «Чайку». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Чочиев перешел в «Балтику» из минского «Динамо» на правах свободного агента в июле прошлого года. Он провел за команду 28 матчей и сделал 3 голевые передачи. В текущем сезоне 29-летний хавбек отыграл за «Балтику» 12 матчей.