«Чертаново» обыграло «Томь», забив по голу в добавленное время обоих таймов
«Чертаново» победил «Томь» в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Оба мяча хозяева провели в добавленное время первого и второго тайма.
В составе «Чертаново» второй матч в ФНЛ провел 15-летний Сергей Пиняев.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
2-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Томь» (Томск) — 2:0 (1:0)
Голы: Сулейманов, 45+1 (1:0). Конев, 90+5 (2:0).
«Чертаново»: Радионов, Кондаков, Бартасевич, Редькович (Молодняков, 90+1), Никитенков, Герчиков, Сулейманов, Першин (Надольский, 75), Молчанов (Пиняев, 58), Молтенинов (Савельев, 64), Завезен (Конев, 80).
«Томь»: Арапов, Иванов, Бычков, Синяк (Буранов, 83), Зуев, Киреенко (Ахъядов, 62), Шалаев (Текучев, 75), Талалай, Казанков, Долгов (Каменщиков, 68), Визнович (Белов, 60).
Предупреждения: Шалаев, 8. Кондаков, 15. Першин, 21. Никитенков, 56. Ахъядов, 69. Талалай, 79. Савельев, 86.
Удаление: Бычков, 58.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
8 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/