«Чертаново» обыграло «Томь», забив по голу в добавленное время обоих таймов

«Чертаново» победил «Томь» в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Оба мяча хозяева провели в добавленное время первого и второго тайма.

В составе «Чертаново» второй матч в ФНЛ провел 15-летний Сергей Пиняев.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

2-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Томь» (Томск) — 2:0 (1:0)

Голы: Сулейманов, 45+1 (1:0). Конев, 90+5 (2:0).

«Чертаново»: Радионов, Кондаков, Бартасевич, Редькович (Молодняков, 90+1), Никитенков, Герчиков, Сулейманов, Першин (Надольский, 75), Молчанов (Пиняев, 58), Молтенинов (Савельев, 64), Завезен (Конев, 80).

«Томь»: Арапов, Иванов, Бычков, Синяк (Буранов, 83), Зуев, Киреенко (Ахъядов, 62), Шалаев (Текучев, 75), Талалай, Казанков, Долгов (Каменщиков, 68), Визнович (Белов, 60).

Предупреждения: Шалаев, 8. Кондаков, 15. Першин, 21. Никитенков, 56. Ахъядов, 69. Талалай, 79. Савельев, 86.

Удаление: Бычков, 58.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

8 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».