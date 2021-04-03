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«Спартак-2» переиграл «Чайку» и прервал серию из 12 матчей без побед

18:00
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«Чайка» принимала «Спартак-2» в матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Олимп — ФНЛ

34-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Спартак-2» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Игнатов, 6 (0:1). Игнатов, 30 (0:2).

Нереализованный пенальти: Педро Роша, 35 (вратарь)

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Хайруллов, Ужгин, Мигунов, Карташов (Морозов, 69), Алейников (Леонтьев, 64), Савичев, Чочиев (Володкин, 36), Кулишев (Безденежных, 36), Хохлачев (Гарновский, 79).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Миронов, Бакалюк (Голосов, 85), Литвинов, Сунгатулин (Муминов, 77), Мельников (А.Шитов, 87), Оганесян, Игнатов, Педро Роша (Голятов, 46).

Предупреждения: Петрунин, 15. Мигунов, 20. Ужгин, 34. Хохлачев, 38. Алейников, 41. Карташов, 63.

Судья: Соколов (Воронеж).

3 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ) — 1:0 (0:0)

Гол: Болонин, 89.

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Хомуха, Ведерников (Габараев, 84), Журавлев, Бердников, Мендель, Полубояринов (Павлишин, 75), Белоус (Пугачев, 90), Бутенко (Николаев, 59), Агаларов (Болонин, 69).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Шавлохов, Засеев, Кочиев, Бутаев (Хабалов, 78), Кокоев (Хосонов, 71), Магомедов, Д.Кобесов (Гурциев, 61), Гиоргобиани (Хадарцев, 61), Машуков (Суанов, 71).

Предупреждения: Мендель, 45. Ведерников, 77. Пугачев, 90. Бердников, 90+6.

Удаления: Зураев, 90+1. Хадарцев, 90+1.

Судья: Турбин (Дмитров).

3 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Факел» (Воронеж) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:1)

Голы: Разборов, 33 (1:0). Юшин, 36 (1:1).

«Факел» (Воронеж): Саутин, Зайцев, Пейчинович, Дашаев, Мастерной, Замалиев, Дмитриев (Подбельцев, 88), Никитин (Шепилов, 77), Акбашев, Аппаев (Максимов, 69), Разборов (П.Яковлев, 78).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Первушин, Ширяев, Канаев (Денисов, 69), Потапов, Калугин, М.Яковлев (Агапов, 46), Юшин (Котик, 62), Кленкин (Калачев, 70), Петров, Уридия (Семенов, 85).

Предупреждения: Первушин, 38. Замалиев, 44. Ширяев, 63. Аппаев, 63. Петров, 73. Агапов, 90+4.

Удаление: Петров, 82.

Судья: Жабченко (Краснодар).

3 апреля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Торпедо М» (Москва) — «Иртыш» (Омск) — 1:0 (0:0)

Гол: Калмыков, 56.

Нереализованные пенальти: Калмыков, 70 (вратарь), Нетфуллин, 78 (вратарь)

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Евдокимов, Козлов, Самсонов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Кертанов (Кравчук, 46), Дворецков (Орехов, 76), Лебеденко (Шкофлек, 46), Калмыков (Корж, 83).

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шакуро, Кербс, Киреев, Морозов, Подоксенов, Кротов (Коршунов, 65), Шлеермахер (Пухов, 79), Тарабанов (Стефанович, 65), Сычевой.

Предупреждение: Кербс, 63.

Удаление: Кербс, 69.

Судья: Фисенко (Владивосток).

3 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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