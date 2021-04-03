«Спартак-2» переиграл «Чайку» и прервал серию из 12 матчей без побед
«Чайка» принимала «Спартак-2» в матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2.
Олимп — ФНЛ
34-й тур
«Чайка» (Песчанокопское) — «Спартак-2» (Москва) — 0:2 (0:2)
Голы: Игнатов, 6 (0:1). Игнатов, 30 (0:2).
Нереализованный пенальти: Педро Роша, 35 (вратарь)
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Хайруллов, Ужгин, Мигунов, Карташов (Морозов, 69), Алейников (Леонтьев, 64), Савичев, Чочиев (Володкин, 36), Кулишев (Безденежных, 36), Хохлачев (Гарновский, 79).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Миронов, Бакалюк (Голосов, 85), Литвинов, Сунгатулин (Муминов, 77), Мельников (А.Шитов, 87), Оганесян, Игнатов, Педро Роша (Голятов, 46).
Предупреждения: Петрунин, 15. Мигунов, 20. Ужгин, 34. Хохлачев, 38. Алейников, 41. Карташов, 63.
Судья: Соколов (Воронеж).
3 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ) — 1:0 (0:0)
Гол: Болонин, 89.
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Хомуха, Ведерников (Габараев, 84), Журавлев, Бердников, Мендель, Полубояринов (Павлишин, 75), Белоус (Пугачев, 90), Бутенко (Николаев, 59), Агаларов (Болонин, 69).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Шавлохов, Засеев, Кочиев, Бутаев (Хабалов, 78), Кокоев (Хосонов, 71), Магомедов, Д.Кобесов (Гурциев, 61), Гиоргобиани (Хадарцев, 61), Машуков (Суанов, 71).
Предупреждения: Мендель, 45. Ведерников, 77. Пугачев, 90. Бердников, 90+6.
Удаления: Зураев, 90+1. Хадарцев, 90+1.
Судья: Турбин (Дмитров).
3 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Факел» (Воронеж) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:1)
Голы: Разборов, 33 (1:0). Юшин, 36 (1:1).
«Факел» (Воронеж): Саутин, Зайцев, Пейчинович, Дашаев, Мастерной, Замалиев, Дмитриев (Подбельцев, 88), Никитин (Шепилов, 77), Акбашев, Аппаев (Максимов, 69), Разборов (П.Яковлев, 78).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Первушин, Ширяев, Канаев (Денисов, 69), Потапов, Калугин, М.Яковлев (Агапов, 46), Юшин (Котик, 62), Кленкин (Калачев, 70), Петров, Уридия (Семенов, 85).
Предупреждения: Первушин, 38. Замалиев, 44. Ширяев, 63. Аппаев, 63. Петров, 73. Агапов, 90+4.
Удаление: Петров, 82.
Судья: Жабченко (Краснодар).
3 апреля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Торпедо М» (Москва) — «Иртыш» (Омск) — 1:0 (0:0)
Гол: Калмыков, 56.
Нереализованные пенальти: Калмыков, 70 (вратарь), Нетфуллин, 78 (вратарь)
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Евдокимов, Козлов, Самсонов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Кертанов (Кравчук, 46), Дворецков (Орехов, 76), Лебеденко (Шкофлек, 46), Калмыков (Корж, 83).
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шакуро, Кербс, Киреев, Морозов, Подоксенов, Кротов (Коршунов, 65), Шлеермахер (Пухов, 79), Тарабанов (Стефанович, 65), Сычевой.
Предупреждение: Кербс, 63.
Удаление: Кербс, 69.
Судья: Фисенко (Владивосток).
3 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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