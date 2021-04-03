Роман Авдеев: «Если «Торпедо» попадет в РПЛ — усиление будет»
Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев после победы в домашнем матче 34-го тура Олимп-ФНЛ над «Иртышом» (1:0) заявил, что планирует усилить команду вне зависимости от выхода в РПЛ. Московская команда занимает четвертое место в первом дивизионе с 60 очками.
«Давайте без космических планов. Если мы попадем в РПЛ, усиления будут. Если не попадем, тоже будут», — подчеркнул Авдеев.
«Что касается стадиона имени Эдуарда Стрельцова, то это вопрос не к нам. У него отобрали лицензию, там играть нельзя. По проекту стадиона сейчас готовится рабочая документация», — добавил Авдеев.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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