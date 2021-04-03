Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев после победы в домашнем матче 34-го тура Олимп-ФНЛ над «Иртышом» (1:0) заявил, что планирует усилить команду вне зависимости от выхода в РПЛ. Московская команда занимает четвертое место в первом дивизионе с 60 очками.

«Давайте без космических планов. Если мы попадем в РПЛ, усиления будут. Если не попадем, тоже будут», — подчеркнул Авдеев.

«Что касается стадиона имени Эдуарда Стрельцова, то это вопрос не к нам. У него отобрали лицензию, там играть нельзя. По проекту стадиона сейчас готовится рабочая документация», — добавил Авдеев.

(Артем Бухаев)