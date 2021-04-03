«Шинник» дома проиграл брянскому «Динамо»
В матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ брянское «Динамо» в Ярославле обыграло местный «Шинник» — 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Максим Васильев.
«Динамо» сумело прервать серию из шести поражений и победило впервые с 29 ноября прошлого года. Серия «Шинника» без побед достигла 11 матчей.
лимп — ФНЛ
34-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:1 (0:1)
Гол: Васильев, 45.
«Шинник» (Ярославль): Матюша, Козубаев, Покидышев, Поляков, Самойлов (Игнатович, 58), Игнатенко (Гонгапшев, 62), Зинков (Самсонов, 57), Бетюжнов, Каретник (Азявин, 81), Низамутдинов, Голуб (Сикоев, 57).
«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Луппа, Васильев, Мараев, Дрогунов, Рухайя, Баранов, Муромский (Горозия, 84), Пикатов (Агуреев, 72), Данилин (Укомский, 90), Радченко.
Предупреждения: Бетюжнов, 25. Поляков, 29. Козубаев, 86. Игнатович, 90+1.
Судья: Цыганок (Владивосток).
3 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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