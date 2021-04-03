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«Шинник» дома проиграл брянскому «Динамо»

16:55
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В матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ брянское «Динамо» в Ярославле обыграло местный «Шинник» — 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Максим Васильев.

«Динамо» сумело прервать серию из шести поражений и победило впервые с 29 ноября прошлого года. Серия «Шинника» без побед достигла 11 матчей.

лимп — ФНЛ

34-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:1 (0:1)

Гол: Васильев, 45.

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Козубаев, Покидышев, Поляков, Самойлов (Игнатович, 58), Игнатенко (Гонгапшев, 62), Зинков (Самсонов, 57), Бетюжнов, Каретник (Азявин, 81), Низамутдинов, Голуб (Сикоев, 57).

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Луппа, Васильев, Мараев, Дрогунов, Рухайя, Баранов, Муромский (Горозия, 84), Пикатов (Агуреев, 72), Данилин (Укомский, 90), Радченко.

Предупреждения: Бетюжнов, 25. Поляков, 29. Козубаев, 86. Игнатович, 90+1.

Судья: Цыганок (Владивосток).

3 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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