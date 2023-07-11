Агент Бикела заявил, что игрок больше не связан контрактом с «Химками»

Футбольный агент Бруну Мейрелеш рассказал о ситуации с будущим Жаниу Бикела.

«Мои российские партнеры контактируют с клубами, ищут вариант, пока ждем. Сам Жаниу хочет остаться в России, ему все понравилось. Думаю, он сделал достаточно, чтобы заслужить контракт с клубом Премьер-Лиги. Бикел играл хорошо, несмотря на все трудности и положение в турнирной таблице. К сожалению, остаться в Премьер-Лиге с «Химками» в сложившихся было невозможно, но он проявил себя с хорошей стороны и может выступать еще лучше. Но нужно понимать, что он приехал в Россию, до этого не имея игровой практики в течение полугода. Набирал уже по ходу сезона. Уверен, что если Жаниу останется в России, он покажет свой настоящий уровень. В соглашении была опция о продлении еще на год, но при этом был и пункт о расторжении в случае вылета в Первую лигу. Так что он уже официально не связан контрактными обязательствами с «Химками», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

В июне 2023 года у 28-летнего футболиста завершился контракт с «Химками». В минувшем сезоне он провел за подмосковный клуб 11 матчей и отметился 1 результативной передачей.