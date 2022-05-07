Бывший защитник «Ротора» Кверквелия назвал обидным досрочный вылет команды в ФНЛ-2

Бывший защитник «Локомотива» и «Ротора» Соломон Кверквелия в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на досрочный вылет волгоградской команды в ФНЛ-2.

«Я увидел сегодня эту новость. Это обидно. Всегда обидно, когда ты играешь за какую-то команду, а после твоего ухода она вылетает. Не знаю, в чем причина, что там случилось. Общаюсь с некоторыми ребятами из команды, но сейчас об этом говорить с ними не стоит. Когда я играл, команда была в РПЛ. Что случилось дальше — не знаю», — сказал Кверквелия «СЭ».

Ранее «Ротор» на своем поле проиграл московскому «Спартаку-2» с минимальным счетом (0:1) в 36-м туре чемпионата ОЛИМП ФНЛ.

Из-за этого результата «Ротор» вылетел в ФНЛ-2. Команда с 30 очками идет 19-й.