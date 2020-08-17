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Бывший полузащитник «Оренбурга» продолжит карьеру в чемпионате Турции

11:16
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Экс-полузащитник «Оренбурга» Исламбек Куат договорился о контракте с «Самсунспором». Клуб выступает в первой турецкой лиге, сообщает Fotomac.

Хавбек, который находится в статусе свободного агента, должен в ближайшее время поставить подпись под контрактом.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «Динамо» и «Астана», но турки сделали более выгодное с финансовой точки зрения предложение.

В минувшем сезоне Куат провел за «Оренбург» три матча, получив в них два предупреждения.

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