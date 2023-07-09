Булыкин: «Если у махачкалинского «Динамо» будет хороший бюджет, то Бердыев приведет команду к успеху»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».
«У Бердыева огромный опыт, Курбан Бекиевич может привести любую команду к успеху, но для этого нужны хорошие трансферы и хороший бюджет у клуба. Если это все будет у «Динамо», то команду будет ждать успех с Бердыевым», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
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|Торпедо
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3
|Алания
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4
|Енисей
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|Родина
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|Нефтехимик
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10
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11
|КАМАЗ
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12
|Волгарь
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13
|Арсенал
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|0-0
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14
|Кубань
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|0-0
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15
|Ленинградец
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16
|Сокол
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|0-0
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17
|Тюмень
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Черноморец
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|0-0
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