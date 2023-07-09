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Канчельскис считает, что Бердыев сможет вывести махачкалинское «Динамо» на новый уровень

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«Для «Динамо» назначение Бердыева — супер вариант, уверен, он своим опытом поможет команде. Конечно, будет очень тяжело, но надеемся, что Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень. Время покажет. Бердыев же в хороших отношениях с Гаджи Гаджиевым, поэтому он не смог ему отказать. Интересное назначение», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Последним клубом Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-berdy-ev-smozhet-vy-vesti-dinamo-na-novy-j-uroven/
Андрей Канчельскис
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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