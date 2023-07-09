Гаджиев объяснил назначение Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Предыдущим клубом Бердыева был «Сочи», который он возглавлял с декабря 2022-го по апрель 2023 года. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Нет ни одного тренера, у которого нет спадов, даже у самых великих. Конкуренция в футболе слишком высока, события не всегда протекают так, что тренер может на них повлиять, особенно, если это не связано с тренировочной деятельностью и спортивными составляющими. Для меня отдельные успехи или неуспехи тренеров играют гораздо меньшую роль, чем его достижения, знания его качеств. Оценка тренера должна исходить из оценки его качеств», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджиев также рассказал, быстро ли Бердыев согласился занять предлагаемый пост.

«Это же не вопрос того, чтобы я позвонил и сказал: «Бекиич, возглавь нашу команду». Мы на протяжении долгого времени поддерживаем отношения. У нас был разговор о проекте, в принципе, что я хочу. Мы подписали соглашение с РФС, как мы планируем развивать футбол в республике, какие у нас есть перспективы роста. Об этом у нас шел разговор, потому что Курбан Бекиевич — личность, которая хочет выстраивать все фундаментально», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что Бердыев подписал бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо».