Буланова отсудила у Радимова четверть доходов на алименты

Мировой суд в Петербурге обязал главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова выплачивать четверть всех доходов в качестве алиментов певице Татьяне Булановой на содержание их несовершеннолетнего сына, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.

Соответствующие выплаты назначены Радимову с 11 февраля, когда был вынесен судебный приказ, и до наступления совершеннолетия ребенка.

Радимов и Буланова расстались в 2016 году.

Накануне стало известно, что еще один бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков задолжал алименты. По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, он должен выплатить по алиментам первой дочери Марии 13,478 миллиона рублей.