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Сегодня, 18:20

Боярский считает, что Зырянов не пропадет после увольнения из «Черноморца»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение экс-полузащитника сине-бело-голубых Константина Зырянов из «Черноморца».

«Это был очень корректный, вежливый, интеллигентный игрок, который производил приятное впечатление. В составе «Зенита» он был совершенно незаменим. Этику спортсмена он держал очень высоко. Помимо того, что он хороший голеадор и в команде был необходимым человеком. Это командный игрок, который проявил себя очень красиво. Я полагаю, что он не пропадет. Он — разносторонняя личность. Тренерские навыки у него присутствуют. Тем более, что он работал с лучшими тренерами Европы. И наша команда одна из самых лучших. У него огромный багаж опыта, который он может потратить на молодых футболистов», — сказал Боярский «СЭ».

46-летний Зырянов был назначен главным тренером новороссийского клуба в октябре 2022 года. В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 турах. У команды 3 победы, 6 поражений и 9 ничейных результатов.

Новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин.

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Гаранин возглавил «Черноморец»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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34 тур
18.11 00:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
18.11 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
19.11 00:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 00:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
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Енисей – Арсенал
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Алания – Химки
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