Боярский считает, что Зырянов не пропадет после увольнения из «Черноморца»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение экс-полузащитника сине-бело-голубых Константина Зырянов из «Черноморца».

«Это был очень корректный, вежливый, интеллигентный игрок, который производил приятное впечатление. В составе «Зенита» он был совершенно незаменим. Этику спортсмена он держал очень высоко. Помимо того, что он хороший голеадор и в команде был необходимым человеком. Это командный игрок, который проявил себя очень красиво. Я полагаю, что он не пропадет. Он — разносторонняя личность. Тренерские навыки у него присутствуют. Тем более, что он работал с лучшими тренерами Европы. И наша команда одна из самых лучших. У него огромный багаж опыта, который он может потратить на молодых футболистов», — сказал Боярский «СЭ».

46-летний Зырянов был назначен главным тренером новороссийского клуба в октябре 2022 года. В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 турах. У команды 3 победы, 6 поражений и 9 ничейных результатов.

Новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин.