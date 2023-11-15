Гаранин возглавил «Черноморец»

Как ранее сообщал «СЭ», Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера «Черномореца», сообщает пресс-служба команды. Контракт с 52-летним специалистом и его штабом подписан до лета 2026 года.

15 ноября стало известно, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

52-летний Гаранин до назначения был ассистентом главного тренера «Балтики-БФУ». Ранее он возглавлял «Сочи» и «Енисей».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.