Гаранин возглавил «Черноморец»
Как ранее сообщал «СЭ», Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера «Черномореца», сообщает пресс-служба команды. Контракт с 52-летним специалистом и его штабом подписан до лета 2026 года.
15 ноября стало известно, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.
52-летний Гаранин до назначения был ассистентом главного тренера «Балтики-БФУ». Ранее он возглавлял «Сочи» и «Енисей».
В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.11
|00:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|- : -
|18.11
|00:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|18.11
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|19.11
|00:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|00:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|00:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2
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