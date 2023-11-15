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Сегодня, 13:58

Гаранин возглавил «Черноморец»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера «Черномореца», сообщает пресс-служба команды. Контракт с 52-летним специалистом и его штабом подписан до лета 2026 года.

15 ноября стало известно, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

52-летний Гаранин до назначения был ассистентом главного тренера «Балтики-БФУ». Ранее он возглавлял «Сочи» и «Енисей».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.

ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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32 тур
33 тур
34 тур
18.11 00:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
18.11 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
19.11 00:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 00:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 15 1 2
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